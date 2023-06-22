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Дюков заявил, что вопрос перехода РФС в Азию не закрыт

Идут консультации с УЕФА.
22 июня 2023 19:10
автор: Максим Скороходов

Президент РФС Александр Дюков заявил, что пока рано говорить о закрытии вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Что касается перехода в Азию, продолжаются консультации с УЕФА по возобновлению участия наших сборных в турнирах. Мы договорились, что комментировать эти переговоры не будем. Возможность перехода существует, но решение, если оно будет, будет приниматься по договоренности с УЕФА», - приводит «Матч ТВ» слова Дюкова.

Ранее Йозеф Климент, советник президента УЕФА по вопросам взаимодействия с национальными ассоциациями, заявил на конференции РФС, что верит, что российские команды будут играть с остальной Европой.

Дюков пояснил российской прессе, что Климент не мог делать других заявлений на конференции РФС, поэтому глава организации не переоценивает слова представителя УЕФА.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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