Глава РФС Дюков не исключил возможного участия крымских клубов в Кубке России

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном участии крымских клубов в следующем розыгрыше Кубка России.

Глава организации отметил, что нет полного перечня команд, которые сыграют в турнире.

«В настоящий момент крымские клубы прошли аттестацию для участия в дивизионе «Б» Второй лиги, соревновании, которое проводит ФНЛ. Что касается Кубка, то состав участников еще не определен. Мы сегодня это не обсуждали. У нас еще есть время», - приводит Sport24 слова Дюкова.

Отметим, что «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия в дивизионе «Б» Второй лиги.