Личка согласен, что Тюкавин является самым талантливым российским нападающим

Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка высоко оценил нападающего Константина Тюкавина.

Чешский наставник согласен, что Тюкавина можно назвать самым талантливым форвардом России.

«Это тот нападающий, который здорово чувствует себя в чужой штрафной. Находится в нужное время в нужном месте. Забивной. Но я повторю свою мысль, которую уже высказал. Талант — это хорошо, но далеко не все. Упорный труд превыше таланта», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Лички.

Добавим, что в прошлом сезоне Тюкавин забил десять голов за «Динамо» в 38 матчах в рамках РПЛ и Кубка России.