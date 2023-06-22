«Пока не знаю, какой он тренер». Алдонин - о назначении Ярошика на посту наставника «Оренбурга»

Экс-хавбек ЦСКА Евгений Алдонин высказался о назначении Иржи Ярошика на пост главного тренера «Оренбурга».

Отметим что вместе они выступали за армейский клуб в период с 2003 по 2004 годы.

«Очень рад назначению Ярошика в «Оренбург». Я лично знаю его как хорошего человека и большого профессионального футболиста. Но я пока не знаю, какой он тренер. Время покажет» – цитирует Алдонина «Чемпионат».

Добавим, что Ярошик сменил в «Оренбурге» Марцела Личку. Ранее он работал лишь в чемпионатах Чехии и Словении.