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«Пока не знаю, какой он тренер». Алдонин - о назначении Ярошика на посту наставника «Оренбурга»

Специалист никогда не работал тренером в России.
22 июня 2023 19:58
автор: Александр Поволоцкий

Экс-хавбек ЦСКА Евгений Алдонин высказался о назначении Иржи Ярошика на пост главного тренера «Оренбурга».

Отметим что вместе они выступали за армейский клуб в период с 2003 по 2004 годы. 

«Очень рад назначению Ярошика в «Оренбург». Я лично знаю его как хорошего человека и большого профессионального футболиста. Но я пока не знаю, какой он тренер. Время покажет» – цитирует Алдонина «Чемпионат».

Добавим, что Ярошик сменил в «Оренбурге» Марцела Личку. Ранее он работал лишь в чемпионатах Чехии и Словении.

источник: Чемпионат.com
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