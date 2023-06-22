Ари оценил возможное возвращение Фернандеса в ЦСКА

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари высказался о возвращении защитника Марио Фернандеса в столичный клуб.

«Это хорошо. Он, наверное, любит Россию. Игрок очень сильный. Он может помочь ЦСКА. Я думаю, все футболисты, поигравшие много лет в России, имеют шанс вернуться обратно. Потому что уже полностью прошли адаптацию, знают чемпионат России. Фернандес очень хорошо знаком с РПЛ. Когда я был в «Краснодаре» последние два-три года, все говорили, что я старый. Я думаю, что если Марио будет в хорошей физической форме, то он сможет поиграть за ЦСКА еще 3-5 лет», - приводит слова Ари Metaratings.

Ранее сообщалось, что Фернандес вернется в состав армейцев.

Фернандес трижды выигрывал в составе ЦСКА золотые медали РПЛ. В мае прошлого года экс-защитник сборной России приостановил контракт с клубом и вернулся в Бразилию, где выступал за «Интернасьонал».