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Бышовец оценил назначение Лички на пост главного тренера «Динамо»

Личка возглавил московский клуб.
22 июня 2023 19:41
автор: Александр Кожевников

Бывший главный тренер московского «Динамо» Анатолий Бышовец оценил назначение Марцела Лички на пост главного тренера столичной команды.

«Переход тренера в клуб всегда связан с тем, насколько его требования не идут в противоречие с возможностями игроков. В случае Лички — это умение работать с молодежью, к которой в «Динамо» предъявляются определенные требования. Здесь развитие, учебный процесс и чисто психологические вопросы. Насколько это удастся, трудно сказать, тем более что «Динамо» по результату — деградирующая команда», - приводит слова Бышовца Metaratings.

Напомним, чтo Личка с лета 2020 годa тренировал «Оренбург», который вывeл в РПЛ. В минувшeм сезоне клуб занял седьмое место, обновив свой рeкорд по набранным очкам (46).

В мае «Динамо» уволило сeрба Славишу Йокановича. «Динамо» завeршило чемпионат России на девятом мeсте под руководством Павла Алпатова, исполняющего обязанного главного тренера.

источник: Metaratings.ru
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