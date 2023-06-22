Илья Геркус: нас в УЕФА не ждут

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.

«В моём понимании, нас в УЕФА не ждут. Два года, может, три нас обратно точно не пустят. Никто не страдает из-за отсутствия наших клубов. Ну серьёзно, вы хоть один комментарий об этом слышали?» — приводит слова Геркуса «РИА Новости Спорт».

Ранее советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент выразил уверенность в том, что российские команды уже совсем скоро смогут вернуться в число участников европейских турниров.

Российские клубы и сборные пропускают уже второй подряд европейский сезон, находясь под санкциями УЕФА и ФИФА.