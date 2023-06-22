Самый молодой капитан в истории «Эвертона» покинул клуб

«Эвертон» объявил об уходе полузащитника Томаса Дэвиса

Как сообщает пресс-служба «ирисок», 24-летний футболист покинет клуб по окончании контракта в конце июня. О том, в какой команде продолжит карьеру Дэвис, пока не известно.

Отметим, что Томас является воспитанником академии «Эвертона». Дэвис стал самым молодым капитаном в истории команды в возрасте 20 лет и 60 дней.

Добавим, что всего хавбек провел за «ирисок» 179 матчей за клуб, в которых забил семь голов и отдал восемь результативных передач.