Александр Тарханов: возвращение Фернандеса — риск

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о возвращении защитника Марио Фернандеса в столичный клуб.

«Возвращение Фернандеса — риск. Оно может означать дополнительные финансовые затраты и возможные травмы или проблемы с адаптацией после перерыва. Никто не знает, в какой форме Марио сейчас находится. Кроме того, у Федотова может быть другой взгляд на позицию правого защитника в команде и Марио в эту философию не впишется», - приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Фернандес вернется в состав армейцев.

Фернандес трижды выигрывал в составе ЦСКА золотые медали РПЛ. В мае прошлого года экс-защитник сборной России приостановил контракт с клубом и вернулся в Бразилию, где выступал за «Интернасьонал».