Вячеслав Чанов: Фернандес нужен нынешнему ЦСКА

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о возвращении защитника Марио Фернандеса в столичный клуб.

«Фернандес нужен нынешнему ЦСКА. Он как игрок и как человек не совсем настоящий бразилец, потому что не ленится, всегда улыбается. Очень рад, что он возвращается. Марио всегда оптимистичный и дружелюбный человек. Он на сто процентов выкладывался, играя за ЦСКА. Я только за его возвращение.

Мы же не знаем, на какой позиции видят тренеры Марио и Гаича. Может, кого-то переведут выше. Если говорить в общем, то для ЦСКА Марио — это усиление. Думаю, возвращение обсуждалось с главным тренером, значит, им всё понятно», - приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Фернандес вернется в состав армейцев.

Фернандес трижды выигрывал в составе ЦСКА золотые медали РПЛ. В мае прошлого года экс-защитник сборной России приостановил контракт с клубом и вернулся в Бразилию, где выступал за «Интернасьонал».