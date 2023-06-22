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Владельцы «Челси» приобрели клуб французской Лиги 1

Компания выкупила контрольный пакет акций.
22 июня 2023 21:13
автор: Александр Шульгин

Руководители консорциума Clearlake Capital, являющиеся владельцами лондонского «Челси», приобрели контрольный пакет акций клуба французской Лиги 1 «Страсбур».

«Сегодняшнее соглашение начнет новую главу в истории «Страсбурга». Руководители консорциума Clearlake Capital обязуются стабильно инвестировать в рост нашего клуба, включая первую команду и академию, в продолжение проекта, который начал Марк Келлер, который останется президентом клуба, управляя нынешней командой менеджеров», - прокомментировала событие клубная пресс-служба французов.

Напомним, нынешние владельцы «аристократов» пришли в клуб в конце прошлого года, выкупив его у Романа Абрамовича.

В минувшем сезоне «Страсбур» занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

источник: ФК «Страсбур»
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