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«Появился сдвиг в лучшую сторону». Кечинов - о возможном возвращении России на международные турниры

Ранее в организациях сообщили, что готовы к возвращению российских команд.
22 июня 2023 21:39

Экс-хавбек «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на заявления представителей ФИФА и УЕФА о возвращении российских клубов и сборных на международные соревнования.

Ранее советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент выразил уверенность в том, что российские команды уже совсем скоро смогут вернуться в число участников европейских турниров.

«Сейчас каждый футболист мечтает о том, чтобы российский футбол вернулся на международную арену. Инициатива по снятию запрета исходит от представителей ФИФА и УЕФА? Это означает, что появился сдвиг в лучшую сторону. Будем надеяться, что это произойдёт как можно быстрее», – цитирует Кечинова «Чемпионат».

Российские клубы и сборные пропускают уже второй подряд европейский сезон, находясь под санкциями УЕФА и ФИФА.

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