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Валерий Гладилин: снятие бана с России — дело небыстрое

Ранее советник президента УЕФА заявил, что верит, что российские команды будут играть с остальной Европой.
22 июня 2023 21:37
автор: Александр Кожевников

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин

«Снятие бана с российского футбола — дело небыстрое. На конференции РФС были не руководители ФИФА и УЕФА, а простые клерки, которые просто озвучили позиции организаций. Но движение есть — это уже хороший посыл. Однако это всё-таки не те люди, которые могли бы принять решения.

Сложно сказать, когда Россия вернётся на международную арену. Работа ведётся — надо подождать», - приводит слова Гладилина «Чемпионат».

Ранее Йозеф Климент, советник президента УЕФА по вопросам взаимодействия с национальными ассоциациями, заявил на конференции РФС, что верит, что российские команды будут играть с остальной Европой.

источник: Чемпионат.com
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