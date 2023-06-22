Валерий Гладилин: снятие бана с России — дело небыстрое

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин

«Снятие бана с российского футбола — дело небыстрое. На конференции РФС были не руководители ФИФА и УЕФА, а простые клерки, которые просто озвучили позиции организаций. Но движение есть — это уже хороший посыл. Однако это всё-таки не те люди, которые могли бы принять решения.

Сложно сказать, когда Россия вернётся на международную арену. Работа ведётся — надо подождать», - приводит слова Гладилина «Чемпионат».

Ранее Йозеф Климент, советник президента УЕФА по вопросам взаимодействия с национальными ассоциациями, заявил на конференции РФС, что верит, что российские команды будут играть с остальной Европой.