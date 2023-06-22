Александр Мостовой: слова представителей ФИФА и УЕФА сказаны для галочки

Бывший полузащитник «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о словах представителей ФИФА и УЕФА по поводу выступления российских клубов на международных соревнованиях.

«До 2024 года нас вряд ли вернут на международную арену. Мне кажется, что слова представителей ФИФА и УЕФА сказаны для галочки.

Перспективы возвращения России через год? Если бы не было того, что сейчас происходит, было бы намного проще ответить. А так о каких перспективах говорить, когда вне футбольной жизни такое происходит?», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Ранее Йозеф Климент, советник президента УЕФА по вопросам взаимодействия с национальными ассоциациями, заявил на конференции РФС, что верит, что российские команды будут играть с остальной Европой.

Российские клубы и сборные пропускают уже второй подряд европейский сезон, находясь под санкциями УЕФА и ФИФА.