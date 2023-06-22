Маркус Тюрам не перейдёт в «ПСЖ»

Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам не перейдет в «ПСЖ» этим летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидалось, что Тюрам может перейти в «ПСЖ» на правах свободного агента, однако игрок принял решение выйти из переговоров.

Тюрам, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Милане» - его полностью устроило финансовое предложение итальянского клуба.

В минувшем сезоне Тюрам сделал забил 16 мячей и отдал семь результативных передач в 32 играх во всех турнирах за «Боруссию Менхенгладбах».