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Маркус Тюрам не перейдёт в «ПСЖ»

Игрок, вероятно, продолжит карьеру в «Милане».
22 июня 2023 21:43
автор: Александр Кожевников

Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам не перейдет в «ПСЖ» этим летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидалось, что Тюрам может перейти в «ПСЖ» на правах свободного агента, однако игрок принял решение выйти из переговоров.

Тюрам, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Милане» - его полностью устроило финансовое предложение итальянского клуба.

В минувшем сезоне Тюрам сделал забил 16 мячей и отдал семь результативных передач в 32 играх во всех турнирах за «Боруссию Менхенгладбах».

источник: «Советский спорт»
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