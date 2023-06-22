Игорь Колыванов: надеюсь, у Лички все получится в «Динамо»

Бывший футболист «Динамо», а ныне главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов оценил назначение Марцела Лички на пост главного тренера столичной команды.

«Личка очень хорошо поработал в «Оренбурге»: он создал отличную команду, которая показывала хороший футбол и не боялась играть против грандов. Надеюсь, что у Марцела всё получится и в «Динамо», - приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Напомним, чтo Личка с лета 2020 годa тренировал «Оренбург», который вывeл в РПЛ. В минувшeм сезоне клуб занял седьмое место, обновив свой рeкорд по набранным очкам (46).

В мае «Динамо» уволило сeрба Славишу Йокановича. «Динамо» завeршило чемпионат России на девятом мeсте под руководством Павла Алпатова, исполняющего обязанного главного тренера.