Семин прокомментировал заявления представителей УЕФА о возвращении России на международные турниры

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал высказывания представителей УЕФА на конференции РФС о допуске российских команд до участия в международных турнирах.

«Мы все верим в наше возвращение на международную арену, и УЕФА в том числе. Когда к нам на конференцию приезжает представитель УЕФА - уже замечательно! Они просто так словами не разбрасываются. Не могу предположить, когда нас допустят к международным соревнованиям, но, если они приехали, значит, есть какая-то инициатива или шансы», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубные и национальные команды от участия в соревнованиях под своей эгидой в марте 2022 года.

По словам президента РФС Александра Дюкова, в случае отсутствия подвижек в переговорах с УЕФА будет рассмотрен вариант перехода России в азиатскую футбольную федерацию.