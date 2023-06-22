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Семин прокомментировал заявления представителей УЕФА о возвращении России на международные турниры

Члены Европейского футбольного союза посетили конференцию РФС.
22 июня 2023 22:38
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал высказывания представителей УЕФА на конференции РФС о допуске российских команд до участия в международных турнирах.

«Мы все верим в наше возвращение на международную арену, и УЕФА в том числе. Когда к нам на конференцию приезжает представитель УЕФА - уже замечательно! Они просто так словами не разбрасываются. Не могу предположить, когда нас допустят к международным соревнованиям, но, если они приехали, значит, есть какая-то инициатива или шансы», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубные и национальные команды от участия в соревнованиях под своей эгидой в марте 2022 года.

По словам президента РФС Александра Дюкова, в случае отсутствия подвижек в переговорах с УЕФА будет рассмотрен вариант перехода России в азиатскую футбольную федерацию.

источник: Sport24.ru
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