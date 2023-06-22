«Аякс» является фаворитом в борьбе за Сперцяна

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян попал в сферу интересов сразу трех клубов итальянской Серии А, а также нидерландского «Аякса». Об этом сообщает Sportitalia.

Отмечается, что речь идет об «Интере», «Сассуоло» и «Фиорентине». Помимо этого, за игроком следят «Боруссия» Мёнхенгладбах и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что наиболее предметный интерес к игроку проявляет команда из Флоренции. Однако до конкретного предложения дело пока не дошло.

При этом фаворитом в борьбе за игрока называется «Аякс».

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2022/2023 он сыграл 41 матч, в которых забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.. Его контракт рассчитан до июня 2026 года.