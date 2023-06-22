Кирьяков объяснил, почему недоволен назначением Лички в «Динамо»

Бывший нападающих московского «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал назначение Марцела Лички на пост главного тренера бело-голубых.

«Слухи о его назначении ходили давно, официальное объявление было делом времени. Все понимали, что это назначение точно состоится. В целом я не против него, но я против чего-то иностранного в этом плане. В «Динамо» в последнее время прослеживается преклонение перед иностранными специалистами. Думаю, это чересчур, а пример «Зенита» с этой точки зрения показателен», - приводит слова ветерана «Евро-футбол».

Напомним, соглашeние с 45‑летним специалистом рассчитaно на один год с возможностью пролонгации еще на двa сезона «при достижении определeнных условий».

Личка с лета 2020 годa тренировал «Оренбург», который вывeл в РПЛ. В минувшeм сезоне клуб занял седьмое место, обновив свой рeкорд по набранным очкам (46).

В мае «Динамо» уволило сeрба Славишу Йокановича. «Динамо» завeршило чемпионат России на девятом мeсте под руководством Павла Алпатова, исполняющего обязанного главного тренера.