Чепчугов считает, что Ушакову лучше отказаться от перехода в одну из португальских команд

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о возможном переходе полузащитника столичной команды Егора Ушакова в Португалию.

«Безусловно, это интересное предложение! Если Егор готов морально и психологически, то можно попробовать! Но учитывая менталитет, футбол и адаптацию в Португалии, то для молодого талантливого футболиста, чтобы не регрессировать, лучше оставаться в стане красно-синих и прогрессировать, доказывать свою состоятельность», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Ранее Ушаков подписал контракт в ЦСКА до конца сезона-2025/26. В минувшем сезоне Ушаков провел четыре матча в составе ЦСКА.