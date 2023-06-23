Дортмундская «Боруссия» нашла в «Манчестер Сити» замену Беллингему

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в полузащитнике «Манчестер Сити» Коуле Палмере. Дело в том, что клуб находится в поисках замены хавбеку Джуду Беллингему, который перешел в «Реал».

Как информирует Bild, «шмели» считают 21-летнего англичанина подходящей кандидатурой для команды.

Стоит добавить, что Палмер является воспитанником «горожан». В минувшем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 25 матчах за англичан. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.