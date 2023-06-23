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Стало известно, почему Роналду навсегда отказался от алкоголя

Португалец ни разу в жизни не пробовал ни капли спиртного.
Стало известно, почему Роналду навсегда отказался от алкоголя
23 июня 2023 08:48
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

Сестра Криштиану Роналду - Катя Авейру раскрыла причины отказа форварда от алкоголя.

«Он твердо решил, что не будет чьей-то тенью. Что не будет похож на отца, который пристрастился к алкоголю, - и поэтому Криштиану никогда не пил ни капли спиртного.

Он хотел добраться до вершины мира и вбил себе в голову, что на этом пути к звёздам он никогда не забудет, откуда он вышел», - написала девушка в своих соцсетях.

Напомним, в зимнее трансферное окно португалец стал игроком «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, подписав рекордный для мирового футбола контракт с зарплатой в 200 миллионов евро.

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Подробности из Италии.
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