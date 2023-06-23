«Краснодар» установил ценник на Сперцяна, игроком интересуются «Интер», «Аякс» и другие клубы

«Краснодар» готов расстаться с полузащитником Эдуардом Сперцяном. Об этом сообщает Sportitalia.

По данным источника, «быки» хотят выручить с продажи футболиста не менее 18 млн евро. Отмечается, что игрок интересен «Фиорентине», «Интеру», «Сассуоло» и «Аяксу».

Ранее главный скаут «Краснодара» Максим Бузникин заявил, что клуб продаст молодого хавбека в случае выгодного предложения.

Сперцяну 23 года. За первую команду южан он играет с июля 2021 года. В прошедшем сезоне футболист провел во всех турнирах 41 матч, забил 14 голов и отдал 14 голевых передач.