«Взяли и утопили»: Глушаков назвал причины вылета «Химок» из РПЛ

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков назвал причины, которые, по его мнению, привели к вылету подмосковных «Химок» из РПЛ по итогам минувшего сезона.

«Так просто нельзя - взяли и утопили команду. Было обидно, что команда играла, побеждала, а потом доверилась другому специалисту - непонятно почему и за какие заслуги. Все разворошили, разбомбили, и команда вылетела.

Увольнение Юрана? Я не знаю, что произошло между тренером и клубом. Для меня стало неожиданностью, что тренера убрали», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, Глушаков начинал сезон в «Химках», однако в зимнее трансферное окно перебрался в «Пари НН».

Руководство «Химок» приняло решение отправить Сергея Юрана в отставку после первых семи туров чемпионата. После этого команда прочно осела в нижней части турнирной таблицы и вылетела в Первую лигу.

Юран в конце сезона спас от вылета нижегородцев и продолжает трудиться в клубе.