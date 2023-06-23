Доннарумма планиурет уйти из «ПСЖ», клуб уже нашел ему замену

Голкипер французского «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма выразил желание покинуть команду.

Как сообщает Sports Zone, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш уже подыскал замену итальянцу в лице вратаря «Порту» Диогу Кошты.

В минувшем сезоне Доннарумма провел 48 матчей во всех клубных турнирах, в которых пропустил 52 мяча. 14 матчей итальянец провел на ноль. Добавим, что голкипер является чемпионом Европы в составе сборной Италии.

На счету Кошты 41 матч, 30 пропущенных мячей и 20 сухих встреч.