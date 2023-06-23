Маркизио считает, что Погба имеет проблемы с менталитетом

Экс-хавбек туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился мнением о проблемах полузащитника Поля Погба, который почти не играл в прошлом сезоне из-за травм.

«У него возникают ментальные проблемы, они обязательно сказываются на его физических способностях. С Погба случилось что-то нехорошее, семейное, и меня не удивляет», - приводит слова бывшего футболиста ITASportPress.it.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне 30-летний игрок провел 10 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.