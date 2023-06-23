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Маркизио считает, что Погба имеет проблемы с менталитетом

Минувший сезон футболист «Ювентуса» почти не играл из-за травм.
23 июня 2023 09:41
автор: Степан Шереметьев

Экс-хавбек туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился мнением о проблемах полузащитника Поля Погба, который почти не играл в прошлом сезоне из-за травм.

«У него возникают ментальные проблемы, они обязательно сказываются на его физических способностях. С Погба случилось что-то нехорошее, семейное, и меня не удивляет», - приводит слова бывшего футболиста ITASportPress.it.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне 30-летний игрок провел 10 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

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