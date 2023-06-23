Петржела спрогнозировал результаты Ярошика с «Оренбургом»

Бывший главный тренер питесркого «Зенита» Властимил Петржела считает, что возглавивший недавно «Оренбург» Иржи Ярошик сможет достойно выступить с уральским клубом в следующем сезоне РПЛ.

«Иржи прекрасно справится со своими обязанностями в «Оренбурге». Он очень талантливый тренер. Буду держать за него пальцы скрещенными. Но лучше, чем Личка, Ярошик не выступит. Марцел вывел «Оренбург» на вершину», - приводит слова чешского специалиста Metaratings.

Напомним, Ярошик сменил у руля команды своего соотечественника Марцела Личку, который ушел в московское «Динамо».

По итогам сезона-2022/23 «Орнебург» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.