Глушаков заявил, что готов стать главным тренером «Спартака»

Полузащитник Денис Глушаков поделился мнением о возможном возвращении в «Спартак».

«Мечта о возвращении в «Спартак» всегда жива. Сказал же: я там буду. Не знаю, в какой должности, но буду! Возможно, и тренером. А, может, и в качестве игрока», - приводит слова хавбека «СЭ».

Напомним, что Глушаков выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год. В составе москвичей он провел 173 матча, забил 23 мяча и отдал 10 результативных передач. Сейчас Денис пребывает в статусе свободного агента после того, как покинул «Пари НН».