Глушаков пригрозил физической расправой бывшему тренеру «Спартака»

Бывший хавбек «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал недавние слова экс-наставника красно-белых Рауля Рианчо, который назвал россиянина плохим и токсичным человеком.

«Он - пешка людей, которые говорят ему подкидывать грязь. Приехал бы сюда - я бы ему щелкнул разок, и до свидания. Уехал бы к себе домой в Испанию. Меня бесит, когда оттуда тявкают», - приводит слова футболиста «СЭ».

Напомним, что Глушаков выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год. В составе москвичей он провел 173 матча, забил 23 мяча и отдал 10 результативных передач. Сейчас Денис пребывает в статусе свободного агента после того, как покинул «Пари НН».