В РФС рассказали, как продвигаются переговоры с Бразилией о товарищеском матче

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов признался, что переговоры с Бразилией о проведении товарищеского матча продвигаются очень сложно.

«Это очень сложные переговоры. Мы знаем текущую позицию сборной Бразилии, они аккуратно подходят к выбору соперников по матчам, учитывают сложную геополитическую обстановку. Тем не менее мы предпринимаем попытки. Пока они сказали, что не хотели бы, прежде всего, политической окраски этого матча. Мы его планировали провести в марте, нам честно сказали, что это невозможно и давайте пока возьмем паузу, - приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, свои последние товарищеские матчи Россия провела в марте против Ирана на выезде (1:1) и Ирака дома (2:0).

Летом могла состояться встреча с командой Камеруна, однако в последний момент африканцы отказались от игры. По информации некоторых источников, в дело вмешалось правительство страны, запретившее футболистам играть с россиянами.