ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В РФС рассказали, как продвигаются переговоры с Бразилией о товарищеском матче

Ранее с Россией отказался играть Камерун.
В РФС рассказали, как продвигаются переговоры с Бразилией о товарищеском матче
23 июня 2023 11:39
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов признался, что переговоры с Бразилией о проведении товарищеского матча продвигаются очень сложно.

«Это очень сложные переговоры. Мы знаем текущую позицию сборной Бразилии, они аккуратно подходят к выбору соперников по матчам, учитывают сложную геополитическую обстановку. Тем не менее мы предпринимаем попытки. Пока они сказали, что не хотели бы, прежде всего, политической окраски этого матча. Мы его планировали провести в марте, нам честно сказали, что это невозможно и давайте пока возьмем паузу, - приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, свои последние товарищеские матчи Россия провела в марте против Ирана на выезде (1:1) и Ирака дома (2:0).

Летом могла состояться встреча с командой Камеруна, однако в последний момент африканцы отказались от игры. По информации некоторых источников, в дело вмешалось правительство страны, запретившее футболистам играть с россиянами.

источник: «РБ-Спорт»
Аспиликуэта уведомил «Челси» о желании покинуть команду летом
Действующее соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
23.06.2023 12:08
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В РФС рассказали, как продвигаются переговоры с Бразилией о товарищеском матче
В РФС рассказали, как продвигаются переговоры с Бразилией о товарищеском матче
Ранее с Россией отказался играть Камерун.
23.06.2023 11:39
Футбол
автор: Александр Шульгин
Глушаков пригрозил физической расправой бывшему тренеру «Спартака»
Футболист остался в не лучших отношениях с экс-наставником московского клуба.
23.06.2023 11:27
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Бавария» подписала экс-защитника «Боруссии» Рафаэла Геррейру (фото)
Контракт рассчитан до 2026 года.
23.06.2023 11:24
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Глушаков заявил, что готов стать главным тренером «Спартака»
Он ранее уже защищал цвета московского клуба в качестве футболиста.
23.06.2023 11:04
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Петржела спрогнозировал результаты Ярошика с «Оренбургом»
Экс-армеец возглавил уральский клуб.
23.06.2023 10:56
Футбол
автор: Александр Шульгин
Сорокин не исключил, что бан клубов РПЛ может затянуться на много лет: вернуться будет сложно
Сорокин не исключил, что бан клубов РПЛ может затянуться на много лет: вернуться будет сложно
Санкции наложили еще в 2022 году.
23.06.2023 10:48
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Умер бывший тренер «Спартака» Юрий Перескоков
Специалист скончался 61-м году жизни.
23.06.2023 10:44
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Энрике рассказал руководству «ПСЖ» о своем отношении к возможной продаже Мбаппе
По данным прессы, француз может перейти в «Реал».
23.06.2023 10:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Маркизио считает, что Погба имеет проблемы с менталитетом
Минувший сезон футболист «Ювентуса» почти не играл из-за травм.
23.06.2023 09:41
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.