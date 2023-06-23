Аспиликуэта уведомил «Челси» о желании покинуть команду летом

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта уведомил руководство клуба о желании покинуть команду летом 2023 года. Об этом информирует итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в услугах игрока заинтересован «Интер», который готов приобрести футболиста в ближайшее время. Добавим, что испанец выступает за «аристократов» с августа 2012 года.

В минувшем сезоне он отыграл 32 матча, не отличившись результативными действиями. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Аспиликуэты составляет 5 миллионов евро.