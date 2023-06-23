Колыванов надеется, что Россию скоро вернут на международные турниры

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов оценил высказывания членов ФИФА и УЕФА о возможности возвращения российских команд на международные соревнования.

«Я надеюсь, что в скором времени с России снимут бан. Очень хочется, чтобы наши лучшие команды играли в международных турнирах. Сложно сказать, являются ли слова представителей ФИФА и УЕФА предпосылками нашего возвращения. Но уже хорошо, что они не забыли про Россию. Верю, что скоро наши команды вернутся в европейские турниры», – приводит слова 55-летнего специалиста «Чемпионат».

Напомним, что ранее советник главы УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент признался, что верит в скорое возвращение клубов и сборных из России на международные турниры. Российские команды отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля прошлого года.