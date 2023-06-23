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Глушаков высказался о выступлении «Спартака» в сезоне-2022/2023 

По мнению 36-летнего футболиста, московская команда постепенно теряет «спартаковский дух».
23 июня 2023 12:48
автор: Глеб Шевяков

Экс-игрок «Пари НН» и сборной России Денис Глушаков поделился мнением по поводу нынешнего состава «Спартака», а также оценил игру команды в прошедшем сезоне.

«Вторую часть чемпионата, конечно, они проиграли. Для «Спартака» это не очень хороший результат. Хотя, если сравнивать с 10-м местом в прошлом году, то все замечательно. Головы многих игроков забиты не тем. Пиар, квартиры, бизнесы. Футбола нет. Все витают в облаках. О них столько пишут и говорят, а о ветеранах забывают! Спартаковский дух пропадает с каждым днём все больше», — приводит слова бывшего полузащитника красно-белых «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 годы. В сезоне-2022/2023 столичный клуб занял третье место в турнирной таблице чемпионата России.

источник: «Спорт-Экспресс»
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