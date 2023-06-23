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Бывший тренер «Спартака» ответил на угрозы Глушакова: он несет вред российскому обществу

Футболист и наставник остались в не лучших отношениях после работы в московском клубе.
23 июня 2023 12:59
автор: Степан Шереметьев

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слова бывшего хавбека красно-белых Дениса Глушакова, который заявил, что готов физически расправиться с испанским тренером.

«Глушаков - абсолютно токсичный и вредный человек, который наносит большой вред футболу и даже российскому обществу. Он не является образцом и примером для футбола и российского общества», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что Рианчо работал в московском клубе в 2018 году. Что касается Глушакова, то он выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год. В составе москвичей он провел 173 матча, забил 23 мяча и отдал 10 результативных передач.

источник: Sport24.ru
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