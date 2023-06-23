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Болельщики выбрали лучшего футболиста ЦСКА в сезоне-2022/23

В первой тройке не оказалось ни одного легионера.
Болельщики выбрали лучшего футболиста ЦСКА в сезоне-2022/23
23 июня 2023 13:13
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ЦСКА

В ЦСКА подвели итоги голосования среди болельщиков по выбору лучшего футболиста команды в сезоне-2022/23.

Как сообщает телеграм-канал армейцев, фанаты отдали предпочтение вратарю Игорю Акинфееву. Он набрал в опросе 57% голосов. Вторым стал нападающий Фёдор Чалов (26%), а третье место досталось полузащитнику Ивану Облякову (6%).

В минувшей кампании РПЛ Акинфеев провел 29 матчей, пропустил 27 голов и оформил 10 «сухарей». Он помог команде выиграть серебряные медали чемпионата России, а также внес большой вклад в победу армейцев в Кубке России: в активе вратаря 5 пропущенный мячей и 1 «сухарь».

источник: ПФК ЦСКА
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