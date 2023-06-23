Писарский прокомментировал назначение Лички на пост главного тренера «Динамо»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский отреагировал на новость о том, что Марцел Личка возглавил «Динамо».

«Он хороший специалист. Я не то что думаю, я уверен, что он проявит себя в «Динамо». Он хорошо общается с игроками, поэтому у него все получится. Передаю ему привет, желаю удачи и побед в каждом матче», — приводит слова 27-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

В четверг, 22 июня, столичная команда объявила о назначении 45-летнего специалиста на должность главного тренера.

Напомним, что ранее Личка руководил «Оренбургом». В сезоне-2022/2023 клуб под его руководством занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.