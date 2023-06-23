Неймар заявил, что в сборной Бразилии хотят видеть Анчелотти главным тренером команды

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что в сборной Бразилии хотят приглашения главного тренера «Реала» Карло Анчелотти на пост наставника национальной команды.

«Я знаю, что он входит в планы национальной сборной, президент рассчитывает на него, и мы, игроки, тоже хотим его видеть в команде. Я, Вини, Милитао… Мы уже знакомы с ним, понимаем его величие», – приводит слова футболиста L'Équipe.

Накануне сообщалось, что Анчелотти примет «селесао» летом 2024 года после завершения контракта с мадридцами. В минувшем сезоне итальянский специалист привел «сливочных» к победе в Кубке Испании.