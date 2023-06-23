Кварацхелия стал автором лучшего гола Серии А в сезоне-2022/2023

Гол форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии был признан лучшим в чемпионате Италии по итогам прошедшего сезона. Об этом сообщает пресс-служба Серии А.

Отметим, что согласно результатам голосования, футбольные болельщики выделили забитый мяч грузинского футболиста в ворота «Аталанты» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Италии. На 60-й минуте встречи 22-летний игрок неаполитанцев за счет дриблинга и финтов обошел несколько соперников, вошел в штрафную и отправил мяч в ворота под перекладину.

Напомним, что Кварацхелия присоединился к «Наполи» в июле прошлого года. В сезоне-2022/2023 за «адзурри» он сыграл 43 встречи, в которых отличился 14 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Ранее он был признан лучшим игроком сезона в Серии А.