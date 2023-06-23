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Кварацхелия стал автором лучшего гола Серии А в сезоне-2022/2023

Забитый мяч нападающего «Наполи» в матче с «Аталантой» победил в голосовании.
Кварацхелия стал автором лучшего гола Серии А в сезоне-2022/2023
23 июня 2023 14:28
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Гол форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии был признан лучшим в чемпионате Италии по итогам прошедшего сезона. Об этом сообщает пресс-служба Серии А.

Отметим, что согласно результатам голосования, футбольные болельщики выделили забитый мяч грузинского футболиста в ворота «Аталанты» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Италии. На 60-й минуте встречи 22-летний игрок неаполитанцев за счет дриблинга и финтов обошел несколько соперников, вошел в штрафную и отправил мяч в ворота под перекладину.

Напомним, что Кварацхелия присоединился к «Наполи» в июле прошлого года. В сезоне-2022/2023 за «адзурри» он сыграл 43 встречи, в которых отличился 14 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Ранее он был признан лучшим игроком сезона в Серии А.

источник: Серия А
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