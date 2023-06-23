Зделар призвал ЦСКА сохранить Чалова в команде 

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар уверен, что московскому клубу стоит убедить нападающего Федора Чалова не покидать стан армейцев в ближайшее время.

«ЦСКА нужно любыми способами сохранить Чалова в клубе, потому что Федя — один из лучших игроков РПЛ. Знаю, он любит нашу команду, надеюсь, что он задержится здесь как можно дольше, чтобы стать легендой красно-синих. Лучший вариант для Феди — остаться в России. Здесь его любят, он должен найти общий язык с клубом и продолжать играть за ЦСКА», — приводит слова 28-летнего хавбека Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего форварда заинтересован «Фенербахче».

Добавим, что Чалов является воспитанником ЦСКА. В сезоне-2022/2023 в составе красно-синих он принял участие в 41 матче, в которых забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Вместе с командой Владимира Федотова он стал серебряным призером РПЛ и обладателем Кубка России. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.