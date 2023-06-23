Ломаев признался, что об интересе «Зенита» он узнал из новостей

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на информацию о том, что он может продолжить карьеру в «Зените».

«Если бы я знал какую-то информацию, сказал бы. Я также все из новостей узнаю. Хотел бы еще где-то себя попробовать? Время покажет», - приводит слова футболиста «СЭ».

Напомним, что голкипер защищает цвета самарского клуба с 2020 года. В минувшем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, 5 раз оставив ворота «сухими».

Действующее соглашение игрока с волжанами рассчитано до лета 2025 года. По оценуеке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ломаева составляет 1,5 миллиона евро.