«Манчестер Юнайтед» готовит третье предложение по полузащитнику «Челси» Маунту 

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему рассчитывает подписать полузащитника «Челси» Мейсона Маунта, поэтому планирует сделать третье трансферное предложение лондонскому клубу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, после того, как «пенсионеров» не устроили два прошлых предложения по 24-летнему футболисту, «красные дьяволы» готовы отдать за британского игрока более 55 миллионов фунтов (63,8 миллиона евро).

Напомним, что Маунт является воспитанником «Челси». В прошедшем сезоне в составе «синих» он принял участие в 35 матчах, отличился тремя забитыми мячами и шесть ассистами. Его контракт с лондонцами истекает летом 2024 года.