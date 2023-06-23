«Челси» согласовал с «Вильярреалом» трансфер Джексона

Нападающий испанского «Вильярреала» Николас Джексон близок к переходу в английский «Челси». Об этом информирует итальянский журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что «аристократы» достигли договоренности с представителями испанской команды. Вскоре форвард должен пройти медосмотр и согласовать условия личного контракта с лондонцами.

К слову, в минувшем сезоне Джексон провел 26 матчей за клуб Ла Лиги, забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.