ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Алаев высказался о возможной реформе проведения чемпионата России 

По словам 43-летнего футбольного функционера, РПЛ не подвергнется изменениям в предстоящем сезоне. 
23 июня 2023 15:34
автор: Глеб Шевяков

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался на тему, что в чемпионате России может быть проведена реформа для изменения формата турнира.

«Реформа РПЛ? Есть рабочая группа, она сформирована. Ждем первого совещания. Изменения по грядущему сезону не рассматриваем. Да, немного изменился Кубок России. Но Суперкубок у нас не меняется, этот сезон чемпионата России мы не трогаем. Дальше будем смотреть», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что в рамках чемпионата страны может появиться дополнительный турнир в формате плей-офф.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 чемпионом России стал «Зенит». ЦСКА стал обладателем Кубка страны.

источник: «Спорт-Экспресс»
Стало известно, когда состоится жеребьевка Кубка России Пути РПЛ сезона-2023/2024
Российские клубы узнают своих соперников по турниру 24 июня.
23.06.2023 16:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сборная Сенегала готова провести товарищеский матч с Россией
Игра между национальными командами может пройти в сентябре этого года.
23.06.2023 15:52
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В РФС сообщили, какую сумму призовых получил ЦСКА за победу в Кубке России 
11 июня в финальном матче турнира красно-синие одолели «Краснодар».
23.06.2023 15:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Рубин» объявил о переходе бывшего игрока «Спартака» Рыбуса
«Рубин» объявил о переходе бывшего игрока «Спартака» Рыбуса
Польский футболист пополнил состав казанской команды на правах свободного агента.
23.06.2023 15:37
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Алаев высказался о возможной реформе проведения чемпионата России 
По словам 43-летнего футбольного функционера, РПЛ не подвергнется изменениям в предстоящем сезоне. 
23.06.2023 15:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Челси» согласовал с «Вильярреалом» трансфер Джексона
В ближайшее время футболист должен пройти медосмотр и договориться об условиях личного контракта.
23.06.2023 15:26
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Манчестер Юнайтед» готовит третье предложение по полузащитнику «Челси» Маунту 
Манкунианцы предложат за английского хавбека более 60 миллионов евро. 
23.06.2023 15:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ломаев признался, что об интересе «Зенита» узнал из новостей
На данный момент вратарь защищает цвета «Крыльев Советов».
23.06.2023 15:05
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Зделар призвал ЦСКА сохранить Чалова в команде 
Зделар призвал ЦСКА сохранить Чалова в команде 
Ранее появилась информация об интересе к российскому форварду со стороны «Фенербахче».
23.06.2023 14:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кварацхелия стал автором лучшего гола Серии А в сезоне-2022/2023
Кварацхелия стал автором лучшего гола Серии А в сезоне-2022/2023
Забитый мяч нападающего «Наполи» в матче с «Аталантой» победил в голосовании.
23.06.2023 14:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.