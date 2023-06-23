Алаев высказался о возможной реформе проведения чемпионата России 

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался на тему, что в чемпионате России может быть проведена реформа для изменения формата турнира.

«Реформа РПЛ? Есть рабочая группа, она сформирована. Ждем первого совещания. Изменения по грядущему сезону не рассматриваем. Да, немного изменился Кубок России. Но Суперкубок у нас не меняется, этот сезон чемпионата России мы не трогаем. Дальше будем смотреть», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что в рамках чемпионата страны может появиться дополнительный турнир в формате плей-офф.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 чемпионом России стал «Зенит». ЦСКА стал обладателем Кубка страны.