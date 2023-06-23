«Рубин» объявил о переходе бывшего игрока «Спартака» Рыбуса

Пресс-служба «Рубина» объявила о переходе в команду бывшего защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.

Отмечается, что стороны заключили контракт на один год. Польский футболист перешел в казанскую команду в статусе свободного агента.

Стоит напомнить, что 33-летний Рыбус перебрался в московский клуб летом 2022 года и провел за красно-белых 12 матчей, забив один мяч. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро.

Ранее в своей карьере поляк защищал цвета «Ахмата» и «Локомотива».