В РФС сообщили, какую сумму призовых получил ЦСКА за победу в Кубке России 

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением о прошедшем Кубке России и назвал, какие призовые были выплачены участникам турнира.

Отметим, что в сезоне-2022/2023 соревнования проходили в новом формате, а обладателем Кубка страны стал ЦСКА, который в финале обыграл «Краснодар» в серии пенальти (0:0, пенальти – 6:5).

«Победитель Кубка получил порядка 300 миллионов. Финалист, «Краснодар», и «Урал» – приблизительно по 150 миллионов. Суммарно мы распределяли 1 миллиард 600 миллионов», – приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, что в прошедшем сезоне РПЛ чемпионом России стал «Зенит», с которым ЦСКА встретится 15 июля в рамках Суперкубка.