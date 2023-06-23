Сборная Сенегала готова провести товарищеский матч с Россией

Пресс-служба Федерации футбола Сенегала заявила, что африканцы готовы обсудить возможность проведения товарищеского матча со сборной России. Встреча может состояться в сентябре.

«Сейчас у РФ и африканских стран хорошие отношения, поэтому есть большая вероятность, что сборная России может сыграть не только со сборной Сенегала, но и другими африканскими командами», – передает слова представителя организации Sport24.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире. Кроме того, страна была лишена проведения нескольких крупных турниров и матчей. Когда будет снят бан, пока неизвестно.