Стало известно, когда состоится жеребьевка Кубка России Пути РПЛ сезона-2023/2024

Стартовая жеребьевка Кубка России Пути РПЛ в сезоне-2023/2024 пройдет в субботу, 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Отметим, что по итогам жребия, 16 российских команд будут распределены по группам согласно порядку их нахождения в четырех корзинах. Сообщается, что московские клубы не смогут встретиться на групповом этапе, также как и «Ростов» с «Краснодаром» – команды представляют регионы, в которых действует режим временного ограничения полетов.
Состав корзин выглядит следующим образом:
Первая корзина: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов»
Вторая корзина: «Ахмат», «Краснодар», «Оренбург», «Локомотив»
Третья корзина: «Динамо», «Сочи», «Урал», «Крылья Советов»
Четвертая корзина: «Пари НН», «Факел», «Рубин», «Балтика».
Как утверждает источник, гостями предстоящей жеребьевки станут известные бывшие российские футболисты – Евгений Алдонин, Руслан Пименов, Алексей Игонин и Владимир Габулов.
Добавим, что начало Кубка России следующего сезона запланировано на период с 25 по 27 июля.