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Стало известно, когда состоится жеребьевка Кубка России Пути РПЛ сезона-2023/2024

Клубы узнают своих соперников по турниру 24 июня.
23 июня 2023 16:01
автор: Глеб Шевяков

Стартовая жеребьевка Кубка России Пути РПЛ в сезоне-2023/2024 пройдет в субботу, 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Отметим, что по итогам жребия, 16 российских команд будут распределены по группам согласно порядку их нахождения в четырех корзинах. Сообщается, что московские клубы не смогут встретиться на групповом этапе, также как и «Ростов» с «Краснодаром» – команды представляют регионы, в которых действует режим временного ограничения полетов.

Состав корзин выглядит следующим образом:

Первая корзина: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов»

Вторая корзина: «Ахмат», «Краснодар», «Оренбург», «Локомотив»

Третья корзина: «Динамо», «Сочи», «Урал», «Крылья Советов»

Четвертая корзина: «Пари НН», «Факел», «Рубин», «Балтика».

Как утверждает источник, гостями предстоящей жеребьевки станут известные бывшие российские футболисты – Евгений Алдонин, Руслан Пименов, Алексей Игонин и Владимир Габулов.

Добавим, что начало Кубка России следующего сезона запланировано на период с 25 по 27 июля.

источник: РФС
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