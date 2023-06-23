Игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян женился на родственнице экс-полузащитника «Сочи»

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян женился на своей возлюбленной.

Церемония бракосочетания 23-летнего футболиста и его избранницы Алины проходит в Пятигорске. Отметим, что жена Сперцяна является родственницей экс-хавбека «Тамбова» и «Сочи» Александра Карапетяна.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Эдуард может продолжить карьеру в европейском клубе уже этим летом. На футболиста претендуют «Аякс», «Боруссия» из Менхенгладбаха и «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Сперцян провел 41 матч, в которых забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.