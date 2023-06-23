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Полузащитник «Рубина» решил не возвращаться из Дании в Россию по политическим причинам

Футболист стал игроком клуба РПЛ летом 2020 года.
23 июня 2023 16:52
автор: Александр Поволоцкий

Оливер Абильгор принял решение не возвращаться в «Рубин». Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

По информации источника, 26-летний футболист долго сомневался по поводу продолжения карьеры в России. Не возвращаться в РПЛ его убедили родственники. Они руководствовались политическими причинами.

Отмечается, что большой интерес к Оливеру проявляют клубы из ведущих европейских чемпионатов. В трансфере также заинтересована «Верона». За итальянский клуб Абильгор выступал на правах аренды.

Напомним, что полузащитник приостановил выступление за «Рубин» в апреле прошлого года.

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