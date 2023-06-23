Полузащитник «Рубина» решил не возвращаться из Дании в Россию по политическим причинам

Оливер Абильгор принял решение не возвращаться в «Рубин». Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

По информации источника, 26-летний футболист долго сомневался по поводу продолжения карьеры в России. Не возвращаться в РПЛ его убедили родственники. Они руководствовались политическими причинами.

Отмечается, что большой интерес к Оливеру проявляют клубы из ведущих европейских чемпионатов. В трансфере также заинтересована «Верона». За итальянский клуб Абильгор выступал на правах аренды.

Напомним, что полузащитник приостановил выступление за «Рубин» в апреле прошлого года.