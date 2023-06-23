Заа может продолжить карьеру в «Лацио» 

Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа может перебраться в чемпионат Италии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, «Лацио» намерен подписать 30-летнего футболиста текущим летом на правах свободного агента после того, как в конце июня у игрока истечет контракт с «орлами». Сообщается, что в данный момент форвард обладает несколькими вариантами продолжения карьеры и раздумывает над своим будущим.

Добавим, что Заа перешел в «Кристал Пэлас» в 2015 году. В сезоне-2022/2023 за «стекольщиков» он сыграл 28 матчей, в которых отличился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.